O trabalho policial revelou que a facção criminosa que atuava na Pedreira tinha núcleos responsáveis pelo tráfico de drogas, roubos de cargas, comércio de armas e munições e receptação de produtos roubados - Reprodução / TV Globo

O trabalho policial revelou que a facção criminosa que atuava na Pedreira tinha núcleos responsáveis pelo tráfico de drogas, roubos de cargas, comércio de armas e munições e receptação de produtos roubadosReprodução / TV Globo

Publicado 22/11/2022 11:16 | Atualizado 22/11/2022 11:27

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), em conjunto com o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), realizam na manhã desta terça-feira (22/11), a "Operação Contrataque", para desarticular uma organização criminosa (Terceiro Comando Puro) envolvida em confrontos, roubos e tráfico de drogas e de armas. A ação ocorre em Belford Roxo, na Pavuna, Zona Norte do Rio de Janeiro, além de outros endereços na capital e na Baixada Fluminense.



A operação conta também com o apoio de agentes de delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) Divulgação / Pcerj

As investigações da Desarme tiveram início no final 2019, quando traficantes do Complexo da Pedreira e do Complexo do Chapadão tiveram diversos confrontos, aumentando o número de homicídios na região. O trabalho policial revelou que a facção criminosa que atuava na Pedreira tinha núcleos responsáveis pelo tráfico de drogas, roubos de cargas, comércio de armas e munições e receptação de produtos roubados. Durante as investigações, alguns dos integrantes do grupo foram presos pela equipe da Desarme. Os agentes buscam cumprir 21 mandados de prisão pelo crime de associação criminosa e 32 de busca e apreensão contra alvos vinculados a uma facção criminosa. Até o momento, nove pessoas foram capturadas.As investigações da Desarme tiveram início no final 2019, quando traficantes do Complexo da Pedreira e do Complexo do Chapadão tiveram diversos confrontos, aumentando o número de homicídios na região. O trabalho policial revelou que a facção criminosa que atuava na Pedreira tinha núcleos responsáveis pelo tráfico de drogas, roubos de cargas, comércio de armas e munições e receptação de produtos roubados. Durante as investigações, alguns dos integrantes do grupo foram presos pela equipe da Desarme.

A operação conta também com o apoio de agentes de delegacias do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).