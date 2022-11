Belford Roxo

PM prende criminoso apontado como gerente do tráfico de drogas do Castelar, em Belford Roxo

"BR" foi preso pelos policiais militares do 39º BPM no início da noite desta quinta (17) no bairro Piam

Publicado 17/11/2022 23:43 | Atualizado há 4 dias