Telma Moreno foi uma das classificadas neste final de semana - Divulgação

Telma Moreno foi uma das classificadas neste final de semanaDivulgação

Publicado 21/11/2022 18:32 | Atualizado 21/11/2022 18:33

Belford Roxo - Mais três nomes para a grande final do Prêmio Empreendedor Musical em Belford Roxo foram anunciados na terceira eliminatória. Telma Moreno, Flávio Soul e Wesley Brown são os novos nomes a compor o time com 13 finalistas. O projeto foi idealizado pela Secretaria de Trabalho, Renda e Economia Solidária, em parceria com as Secretarias de Cultura e de Planejamento e Desenvolvimento Econômico, e terá sua última eliminatória no dia 24 de novembro, no Bar Ginkeria.



Paulo Soul também se garantiu na final do Prêmio Divulgação

O secretário municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins, explicou que o objetivo do Prêmio é valorizar os talentos da noite e incentivar os trabalhadores da noite a sair da informalidade, conquistando assim o seu lugar como empreendedor. “O Prêmio Destaque Empreendedor Musical é uma oportunidade para revelarmos novos talentos”, arrematou.

Wesley Brown também está na final Divulgação

O Prêmio Empreendedor Musical foi criado com o intuito de valorizar os talentos que se apresentam nas noites, os incentivando a sair da informalidade. A grande final acontece no dia 15 de dezembro, na Praça de Heliópolis. O terceiro lugar leva o prêmio de mil reais, o segundo colocado leva dois mil reais e o vencedor recebe três mil reais. Os valores correspondem a contratos únicos de prestação de serviços.O secretário municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins, explicou que o objetivo do Prêmio é valorizar os talentos da noite e incentivar os trabalhadores da noite a sair da informalidade, conquistando assim o seu lugar como empreendedor. “O Prêmio Destaque Empreendedor Musical é uma oportunidade para revelarmos novos talentos”, arrematou.