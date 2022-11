Bruno Sérgio Lobato (E) e Gabriel Pereira (D) foram prestigiar os amigos homenageados Rodrigo Gomes e Fábio Barriga - Divulgação

Bruno Sérgio Lobato (E) e Gabriel Pereira (D) foram prestigiar os amigos homenageados Rodrigo Gomes e Fábio BarrigaDivulgação

Publicado 20/11/2022 23:56 | Atualizado 21/11/2022 00:02

Belford Roxo - O secretário de Esporte e Lazer de Belford Roxo, presidente de Honra da Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo e da Sociedade Esportiva Belford Roxo, e também vereador Rodrigo Gomes (MDB), recebeu a honraria de Cidadão Cabista, concedida pelo vereador Alexandre Barreto Ferreira (Republicanos), conhecido como Galego Arraial, na noite da última sexta-feira (18), na Câmara Municipal de Arraial de Cabo, pelos excelentes serviços prestados pelo Esporte e Cultura do Estado do Rio de Janeiro.

Fábio Barriga (E), Galego e Rodrigo Gomes após receber a honraria na Câmara Municipal de Arraial do Cabo Divulgação

"Estou muito feliz em receber essa honraria, neste órgão legislativo, isso significa que a partir de hoje sou também, Cidadão Cabista”, com muito orgulho. Obrigado Galego Arraial por essa homenagem, que Deus possa abençoe ainda mais sua trajetória, pautada por muito trabalho e dedicação a essa que é uma das cidades mais lindas do Brasil. Tenho que agradecer também, ao meu irmão Fábio Barriga, um dos homenageados, por me apresentar ao Galego e assim, constituirmos nossa amizade, que culminou num intercâmbio cultural, pois todo ano uma comitiva de Arraial do Cabo, coordenada por meu amigo Galego, nos ajuda a divulgar a Cultura de Belford Roxo e do Brasil, para o mundo, através da Inocentes nos diversos eventos e no desfile na Sapucaí. Mostrando a união entre os cidadãos cabistas e belforroxenses. Arraial é um lugar abençoado por Deus com um povo acolhedor e trabalhador. Gratidão por tudo! ”, disse Rodrigo Gomes.O homenageado foi parabenizado pelas autoridades presentes e amigos que foram prestigiá-lo, entre eles: Bruno Sérgio Lobato e Gabriel Pereira. Vale lembrar que Rodrigo Gomes, frequenta o Caribe Brasileiro, apelido de Arraial do Cabo, desde criança e a amizade com o vereador Alexandre Barreto fortaleceu mais esse vínculo.