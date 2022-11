Jefferson Alencar destacou que o curso vai transformar a vida e quem deseja ser treinador - RAFAEL BARRETO/PMBR

Jefferson Alencar destacou que o curso vai transformar a vida e quem deseja ser treinadorRAFAEL BARRETO/PMBR

Publicado 17/11/2022 18:53 | Atualizado 17/11/2022 18:53

Eduardo Osório da Silva já trabalha como técnico na região captando talentos Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - Capacitando pessoas e desenvolvendo competências no mundo da bola. A Secretaria Especial de Esportes e Lazer de Belford Roxo, através do Projetoe em parceria com a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol (ABTF), promoveu um curso de capacitação de técnicos do esporte nos polos do Clube de Heliópolis e Galpão do Cantão.A primeira turma que receberá a certificação na Baixada é formada por 23 alunos, atuantes na área e interessados em ingressar como técnicos de futebol, e vai realizar seis aulas teóricas e práticas no total, direcionadas para a categoria C (que foca na formação de crianças e jovens). Criada em 1975, a ABTF possui 47 anos de tradição na formação de treinadores.De acordo com o secretário especial de Esporte e Lazer, Jeferson Alencar, a capacitação é mais uma oportunidade para alunos e professores. “Aproveitamos esse momento para credenciar e capacitar os profissionais do nosso projeto com esse curso que vai transformar a vida de todos os envolvidos”, ressaltou. “É a primeira vez que o curso é realizado na Baixada, nossa mentalidade é sempre de proporcionar a inclusão e educação no esporte”, completou o secretário.O presidente da ABTF, Fernando Pires, contou um pouco sobre a parceria. “Ficamos muito felizes de poder ministrar o curso na Baixada e ampliar o conhecimento dos profissionais do projeto. Tenho certeza que os ensinamentos serão repassados para as crianças e jovens, enriquecendo o trabalho realizado no município”, frisou Fernando.O diretor da ABTF, Fernando Vasquinho, reforçou que a intenção foi trazer conteúdo de qualidade e praticidade. “É um sonho realizado poder capacitar presencialmente os profissionais da Baixada”, relatou.