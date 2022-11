A diretora Cleusa Oliveira (E) observa as turmas se preparando para o simulado - Rafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - “Belford Roxo está preocupada não só em ministrar conhecimento, mas também orientações para a vida cotidiana dos alunos”. A afirmação é da diretora Cleusa Oliveira, da Escola Municipal Sebastião Herculano de Matos, em Areia Branca, durante o simulado para incêndio, vazamento de gás e invasão criminosa, realizado nesta quarta-feira (16/11). A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Defesa Civil, que em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, vai atender também o Ciep Municipalizado Constantino Reis e a Escola José Mariano dos Passos.



Responsáveis pela ação e pelos projetos do setor, o diretor de projetos, Marcelo Pereira da Silva e o coordenador Ricardo Dantas explicaram que o simulado é um plano de evacuação em caso de anormalidade recomendado pela Secretaria de Estado de Defesa Civil (Sedec-RJ).

“Na semana passada conversamos com os profissionais da unidade e passamos orientações de como proceder em situação que necessita de uma evacuação calma dos alunos. Durante a ação o sino foi tocado e os alunos desceram em fila indiana pelo lado direito, de acordo com o protocolo de emergência, deixando o lado esquerdo livre para a equipe de emergência chegar ao local, quando necessário. Demos suporte a todo o momento e o tempo de resposta foi muito bom”, explicou Marcelo, que ainda disponibilizou os números 199 e 2761-0588.A unidade é composta por mais de 400 alunos de 12 a 17 anos. A diretora Cleusa e sua adjunta Michele Calazans garantiram que os alunos já sabiam do simulado e que todo o procedimento foi explicado anteriormente a eles. “É necessário que tenhamos mais ações dessa maneira para preparar nossos alunos para até acontecimentos fora da escola. Com as orientações certas, poderão zelar por eles e pelos os que estão em volta. O município está de parabéns. E esses ensinamentos são de grande valia. Manter a calma e pensar para estarem preparados”, concluiu Cleusa.Aluno da unidade desde pequeno, Daniel dos Santos Ramos, 15 anos, está no 9º ano de escolaridade e foi um dos estudantes que após o simulado conversou com a equipe da Defesa Civil para se aprofundar mais e tirar dúvidas. “Foi uma boa experiência e é sempre interessante ter esse tipo de aprendizado, pois em uma situação real a maioria dos meus colegas não saberiam lidar no momento. Aprendi a nos manter sempre unidos para ninguém ficar para trás e sempre manter a calma, pois o desespero só piora as coisas. Me sinto acolhido com essa atenção e contato conosco”, disse o aluno.