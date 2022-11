A Comissão de Frente da Inocentes de Belford Roxo conquistou nota máxima em 2022 - Divulgação

Publicado 16/11/2022 15:03 | Atualizado 16/11/2022 15:04

Belford Roxo - A coreógrafa e professora de dança, Juliana Frathane, realiza neste sábado (19/11), às 13h30, no M.A Studio de Dança, na Rua Avenida Brasil, 65, em Mesquita, uma audição para captar componentes para a comissão de frente da Inocentes de Belford Roxo para o Carnaval 2023. Poderão participar mulheres com noção ou experiência em dança, maiores de 18 anos. Para comparecer na seleção é preciso preencher o formulário de inscrição, através do instagram @comissaoinocentes.



“Estamos iniciando mais uma etapa do nosso trabalho. É importante que os participantes tenham disponibilidade de horário e disposição para ensaios noturnos. Vamos firmes em busca do nosso objetivo, que é gabaritar o quesito mais uma vez. Sabemos que não faltará dedicação, esforço, amor e talento da parte de todos os envolvidos. Boa sorte para nós!”, disse a coreógrafa da Comissão de Frente da Escola de Samba, Juliana Frathane.



A coreógrafa Juliana Frathane durante o desfile da Inocentes em 2022 Divulgação

No carnaval de 2022, a comissão de frente comandada por Juliana, conquistou a nota máxima dos jurados, retratando a história da cerimônia que acontece no Pátio do Terço, em Recife (PE), na segunda-feira de Carnaval.

A coreógrafa Juliana Frathane junto aos integrantes da Comissão de Frente durante o desfile da Inocentes em 2022 Divulgação A Azul, vermelha e branca será a oitava escola a desfilar, no Sábado de Carnaval, na Série Ouro, no Sambódromo, pela LIGA RJ, com o enredo “Mulheres de barro”, do carnavalesco Lucas Milato, que conta a história das artesãs produtoras de panelas de barro, de Goiabeiras, do Estado do Espírito Santo.