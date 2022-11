Funcionários do Hospital Municipal com a recém-nascida na festinha de dois meses da menina - Divulgação

Publicado 15/11/2022 21:13 | Atualizado 15/11/2022 21:16

O bolinho de 2 meses comprado pelos funcionários do Hospital Municipal Divulgação

Belford Roxo – Funcionários do Hospital Municipal de Belford Roxo promoveram, nesta terça-feira (15/11), uma festinha para comemorar os dois meses da menina recém-nascida que foi agredida pela mãe e que acabou presa no último domingo (13/11), no bairro São Francisco de Assis Segundo a Prefeitura de Belford Roxo, a menina chegou ao Hospital Municipal levada por uma vizinha, que relatou que a mãe jogou a criança no chão na frente de outros vizinhos, que presenciaram as agressões. O Conselho Tutelar acionou os policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), e a mãe foi presa em flagrante.A criança chegou à unidade com assaduras pelo corpo e com infecção urinária. Ela está passando por tratamento e sendo assistida pela equipe médica. Sensibilizados, funcionários do Hospital Municipal compraram um bolo para comemorar os dois meses da criança, que nasceu no dia 16 de setembro, e teve o nome fictício de Maria Victória colocada no bolo de "mêsversário".