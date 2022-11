Profissionais instalaram os novos semáforos em ruas da área central da cidade - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 14/11/2022 20:39 | Atualizado 14/11/2022 20:41

A iluminação pode ser vista de longe, no período da noite é possível enxergar de até 300 metros de distância Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo – Com o objetivo de dar mais segurança aos moradores de Belford Roxo, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, está implantando os novos semáforos de led com temporizador digital. Na última quinta-feira (10/11), a rua José Haddad, no Centro, foi a contemplada com a nova sinalização.A tecnologia de Led aumenta a iluminação, para que a visibilidade também seja melhor, tanto para os motoristas quando para os pedestres. A iluminação pode ser vista de longe, no período da noite é possível enxergar de até 300 metros de distância.