Carlinhos do Salgueiro é uma das estrelas do Salgueiro e também atua na Inocentes de Belford Roxo, ao lado de Dandan Firmo - Divulgação

Publicado 12/11/2022 13:08 | Atualizado 12/11/2022 13:18

Belford Roxo - A coreógrafa, influencer e atriz, Dandan Firmo, faz parte do grupo de oito bailarinos que irão participar neste final de semana, em Dubai, nos Emirados Árabes, do espetáculo "Origens do morro para o mundo", que conta a trajetória do coreógrafo Carlinhos do Salgueiro. Dandan falou da satisfação em fazer parte do elenco e a importância do artista.

“Carlinhos é uma daquelas pessoas que nasceram com luz para brilhar, e todos nós que passamos pelo Salgueiro aprendemos muito com seus ensinamentos para vida e profissionalmente. Fui a primeira rainha das passistas salgueirenses, pelas mãos desse amigo querido, que lutou e valorizou a classe dos malandros e cabrochas das escolas de samba, através dos shows na quadra que chamaram atenção do mundo. Transformou a dança do samba no pé em um espetáculo grandioso com coreografias desafiadoras que encantam a todos. Ao som a bateria da escola de samba na avenida, ele é o que quiser, malandro, funkeira, rei negro, Madame Satã, cangaceiro ou escravo. Por mais que se fale desse grandioso amigo e de sua vida e luta em favor da dança do samba, sempre faltará algo , pois a sua responsabilidade, dedicação, amor e profissionalismo é de um tamanho imensurável", disse Dandan Firmino.

Carlinhos do Salgueiro é uma das estrelas da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro e também atua na Inocentes de Belford Roxo. O musical que tem como diretor, mestre Guilherme Oliveira, um dos mestres da bateria Furiosa do Salgueiro, conta a trajetória de vida do menino do Morro do Andaraí, que sofreu preconceito por ser pobre, negro e homossexual, mas graças ao seu talento na dança venceu os preconceitos e tornou-se um dos grandes astros do Carnaval Brasileiro.



Dandan Firmo foi moradora de Belford Roxo, onde seus familiares residem, passista do Acadêmicos do Salgueiro Divulgação / Anderson Borde

"Estou muito feliz e prometo honrar a cultura do nosso país com meu elenco, contando um pouco da história do menino pobre que ama a dança e fez dela sua arma de luta. O convite para o espetáculo em um dos países mais ricos do mundo, se deu através de uma fã que admira meu trabalho. O show está lindo e espero apresentá-lo em um teatro aqui no Brasil”, declarou Carlinhos do Salgueiro.

Carlos Borges, conhecido como Carlinhos do Salgueiro é o criador e coreógrafo da ala do Maculelê da vermelho e branco do Andaraí, coordenador da Ala de Passistas e Malandros, produtor do concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval do Rio de Janeiro e muso e responsável pela performance e coreografias da Inocentes de Belford Roxo. Tem em sua galeria vários prêmios conquistados pelo seu trabalho.



Dandan foi moradora de Belford Roxo, onde seus familiares residem, passista do Acadêmicos do Salgueiro. Hoje é coreógrafa da atriz Lucy Alves da novela Travessia. Entre os artistas que coreografou estão, Iza, Anitta, Ivete Sangalo, Ludmilla, Belo e Preta Gil.



O musical tem a duração de uma hora, sendo apresentado em quatro atos e terá coreografias de dança de salão, samba no pé, balé contemporâneo, jazz e danças regionais. No teatro de um luxuoso hotel há um grupo seleto de pessoas e os ingressos já estão esgotados.