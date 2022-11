Após a ocorrência policial, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça - Divulgação / Pcerj

Após a ocorrência policial, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da JustiçaDivulgação / Pcerj

Publicado 11/11/2022 19:43 | Atualizado 11/11/2022 19:45

Belford Roxo - Policiais civis da Divisão de Capturas e Polícia Interestadual (DC-Polinter) prenderam, nesta sexta-feira (11/11), um homem pelo crime de furto. A captura aconteceu no Centro de Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após intenso trabalho de monitoramento, inteligência e diligências de campo.



De acordo com as investigações, o criminoso teria furtado um estabelecimento comercial em Belford Roxo, em agosto de 2016. Ele chegou a ser preso em flagrante pela Polícia Militar.



Após a ocorrência policial, o preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.