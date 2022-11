Os coordenadores da Guarda Mirim Municipal ao lado das representantes da Cecierj - Divulgação

Publicado 09/11/2022 23:43 | Atualizado 09/11/2022 23:46

Belford Roxo - A Coordenação da Guarda Mirim de Belford Roxo, a convite da Fundação Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro (CECIERJ), marcou presença nesta terça-feira (08/11), na Rio Innovation Week 2022, o maior evento de tecnologia da América Latina, que acontece no Pier Mauá, na Zona Portuária do Rio de Janeiro, até a próxima sexta-feira (11/11).



Marcaram presença também no evento, a diretora do Polo CEDERJ de Belford Roxo, Deiseli Coutinho, a vice-presidente da Fundação CECIERJ, Caroline Alves, e o presidente da Fundação CECIERJ, Rogério Pires.





Nesta edição, a programação reuniu mais de 800 palestrantes, dois mil startups, 27 conferências, 200 expositores em quatro dias de evento. Além disso, a programação traz uma série de debates sobre o futuro e os impactos da tecnologia na transformação de negócios, esportes e da sociedade. Confira a programação no site: https://rioinnovationweek.com.br/programacao/

