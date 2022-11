Os classificados foram: Agenor, Letícia Magalhães e Franci Lótus - Reprodução

Publicado 08/11/2022 23:38 | Atualizado 08/11/2022 23:42

Belford Roxo - A primeira eliminatória do Prêmio Destaque Empreendedor Musical já conheceu, na última semana, os três primeiros candidatos classificados para a final. O evento aconteceu, no bar Nêga Véia, no bairro de Heliópolis, em Belford Roxo. Os classificados foram: Agenor, Letícia Magalhães e Franci Lótus.

Os outros classificados serão decididos nos dias 10, 17 e 24 de novembro. As eliminatórias acontecem respectivamente no Shopping Nova Belford, Carrefour e Ginkeria. Ao todo, foram 11 candidatos que se apresentaram durante a noite, mas somente três deles conquistaram o público.

Participaram ainda da eliminatória: Du Oliveira, Telma Moreno, Alan Ditroya, Mylena, Lucimeire Alves, Vitor Afonso, Macedo Corrêa e Mano Vitor, que mesmo eliminados, ainda podem conquistar uma vaga na grande final, já que irão participar de uma votação pela internet onde o público irá escolher o “Artista do povo”. O vencedor se juntará aos 12, somando 13 classificados para a final, que acontece no dia 16 de dezembro, na quadra da escola de samba Inocentes de Belford Roxo.

O Prêmio Destaque Empreendedor Musical é uma parceria da Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária com a Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

O objetivo do Prêmio é valorizar os talentos da noite e incentivar os trabalhadores a sair da informalidade, conquistando assim o seu lugar como empreendedor. Os três primeiros lugares receberão um contrato único de prestação de serviço no valor de R$ 3.000,00 (1º colocado); R$ 2.000,00 (2º colocado) e R$ 1.000,00 (3º colocado).