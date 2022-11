Durante o evento, as mulheres puderam utilizar gratuitamente diversos tipos de serviços, como limpeza de pele - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 07/11/2022 18:06

Belford Roxo - A Secretaria de Atendimento à Saúde da Mulher de Belford Roxo realizou, na sexta-feira (04/11), a última ação relativa ao Outubro Rosa no ano. Evento ocorreu em frente à Clínica da Mulher e mobilizou centenas de mulheres ao longo do dia.



A deputada Daniela do Waguinho com integrantes da Clínica da Mulher durante o evento Rafael Barreto / PMBR

Dentre os palestrantes e convidados estiveram presentes a deputada federal e primeira-dama, Daniela do Waguinho (União Brasil-RJ), o secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, a secretária de Assistência Social, Cidadania e Mulher, Brenda Carneiro, a secretária especial de Atenção à Saúde da Mulher, Priscila Musser, a diretora-geral do Hospital Fluminense, Luana Santos, a enfermeira-chefe da Clínica da Mulher, Jaqueline Madureira, a ginecologista Fernanda Monnerat, as fisioterapeutas oncológicas, Rose Pertence e Tânia Maria Ribeiro, e a coach Deise Pimenta. Os seguintes serviços foram oferecidos gratuitamente: ultrassonografia preventiva, mamografia, vacinação, acupuntura, auriculoterapia, remoção de microvasos, de verrugas comuns e pingentes, massoterapia, ventosaterapia, liberação miofascial e alongamento.

Daniela do Waguinho ressaltou os avanços na saúde do município. “Podemos considerar Belford Roxo uma referência nacional em saúde, isso só é possível com muita dedicação e trabalho”, frisou. “Quero parabenizar as equipes da Saúde que realiza atendimentos de excelência, humanizados, com muito respeito e afetividade”, reforçou Daniela.

De janeiro a janeiro



A deputada federal Daniela do Waguinho com Priscila Musser e pessoas que utilizam os serviços da Clínica da Mulher Rafael Barreto / PMBR

A secretária especial de Atenção à Saúde da Mulher, Priscila Musser, lembrou que a Clínica da Mulher está à disposição. "Este ano nosso evento de encerramento foi maior, oferecendo cada vez mais serviços", pontuou. "Fico feliz pela adesão das mulheres do município e reforço que a Clínica da Mulher está aberta todos os dias. Não deixem de cuidar da saúde", finalizou Priscila. O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, ficou feliz com o resultado da mobilização. "Nossas ações de Outubro Rosa foram um sucesso, reforçamos a conscientização e oferecemos muitos exames para o público feminino", salientou. "Vale lembrar que a saúde precisa de cuidados de janeiro a janeiro. Estamos preparados para receber o Novembro Azul, dedicado à saúde dos homens", completou Christian.



A secretária Brenda Carneiro, o secretário Christian Vieira e a deputada federal Daniela do Waguinho prestigiaram o encerramento do Outubro Rosa Rafael Barreto / PMBR

A moradora do Parque São Vicente, Maria Ilda dos Santos, 66 anos, aproveitou para realizar exames preventivos e a massoterapia. "Esses eventos são uma benção para as mulheres. Acho muito importante ter acesso a esses exames de forma tão fácil", contou. "Além desses cuidados com a saúde, melhoram também a nossa autoestima", realçou Maria. A paciente da fisioterapia oncológica do município, Ionara Madeira, de 48 anos, agradeceu pelo acolhimento das profissionais. "Em 2019, descobri um câncer de mama invasivo e avançado. Sou de Nova Iguaçu, procurei um suporte para realizar cinesioterapia (é um tratamento utilizado para ajudar no alívio de dores musculares, melhorar a amplitude de movimentos do corpo, melhorar a postura e corrigir alterações da coluna vertebral, entre outros benefícios) em diversos municípios e foi em Belford Roxo que fui acolhida com um tratamento diferenciado", relatou. "Sou extremamente grata pelo carinho recebido pelas profissionais da Clínica da Mulher. Somos uma verdadeira família aqui", concluiu Ionara.