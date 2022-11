Policiais prenderam o homem na casa de parentes, em Piabetá, no município de Magé - Divulgação / Pcerj

Publicado 05/11/2022 17:44 | Atualizado 05/11/2022 17:45

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam, nesta sexta-feira (04/11), um homem acusado de tentativa de homicídio contra policiais civis em Nova Iguaçu. O autor foi detido na casa de parentes, em Piabetá, no município de Magé.



O homem é acusado de ter participado de um ataque contra os agentes da 58ª DP (Posse), no dia 15 de outubro de 2021, no bairro de Miguel Couto, em Nova Iguaçu.

Todos os envolvidos no crime foram identificados, sendo sete presos e um oitavo morto em confronto.