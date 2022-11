Projeto de dança realiza apresentações em estações de trem da SuperVia - Diego Lima/Divulgação

Publicado 03/11/2022 23:27

Belford Roxo - A iniciativa “Central Deriva” está levando performances de dança contemporânea, com as bailarinas Luna Leal e Júlia Fernandez, para estações da SuperVia. Com direção geral de Kirce Lima, o ato tem duração de 30 minutos, e estará nesta sexta-feira (04/11), na Estação de Trem de Belford Roxo, no Centro.



O projeto foi selecionado no Edital Retomada Cultural RJ 2 e tem o apoio institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.



A ação, de democratização da cultura, tem como principal objetivo causar reflexões a partir dos temas mobilidade urbana, paisagens invisibilizadas e arquitetura, em meio a um público que, em sua maioria, não frequenta espaços culturais como teatros, cinemas e museus. A iniciativa faz com que estes ambientes sejam potencializados quando entram em diálogo com a arte e a cultura.