Além de Belford Roxo, também será realizado a distribuição de livros nos primeiros trens do dia e nas estações de Saracuruna, Tancredo Neves, Deodoro e Engenheiro PedreiraDivulgação

Publicado 03/11/2022 20:38 | Atualizado 03/11/2022 20:43

Belford Roxo – O projeto da Supervia o "Trem da Leitura” já distribuiu mais de seis mil exemplares de livros e ofertou mais de 23 mil downloads de livros digitais, impactando cerca de 29 mil pessoas durante os últimos sete anos. Grande parte desses livros são distribuídos em estações localizadas no entorno de bairros que possuem baixos índices de desenvolvimento humano e nos primeiros trens do dia dos ramais. Nesta sexta-feira (04/11), na 8ª edição do “Trem da Leitura”, será realizada a famosa distribuição de livros na Estação de Belford Roxo, no Centro.



De 24 de outubro a 11 de novembro, o público terá acesso ao hotsite tremdaleitura.com.br , que está recheado de conteúdos para os amantes da leitura. Serão vários e-books totalmente gratuitos, vídeos exclusivos com diversos autores e uma novidade especial: a aba blog! Através desse novo recurso, o público ficará por dentro de curiosidades do mundo da leitura e conhecerá personagens interessantes da literatura brasileira. O evento também estará presente em trens e estações!

Nesta sexta-feira (04/11), o “Trem da Leitura”, além de Belford Roxo, também será realizado a distribuição de livros nos primeiros trens do dia e nas estações de Saracuruna, Tancredo Neves, Deodoro e Engenheiro Pedreira.



Além disso, nos dias 08 e 11 de novembro, o público poderá participar de atividades relacionadas à literatura nas estações Madureira e Central do Brasil, respectivamente. Durante esses dois dias, o evento contará com a presença de nomes de peso da literatura brasileira que estarão presentes para conversar com o público e atender aos fãs.



Este ano, a iniciativa da Supervia conta com a parceria das editoras Record, Intrínseca, Belas Letras, Grupo Autêntica, Arqueiro e Sextante. Ao todo, serão distribuídos mais de cinco mil exemplares físicos e mais de 20 livros digitais disponibilizados gratuitamente.