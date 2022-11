O atacante Hudson Moreira agradecendo a Deus pelo gol e sendo abraçado pelos companheiros, após marcar contra o Tigres - Matheus Sanches / SEBR

Publicado 01/11/2022 20:24 | Atualizado 01/11/2022 20:46

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo goleou o Tigres do Brasil por 6 a 0, na tarde nesta terça-feira (01/11), no Estádio Nélio Gomes, e garantiu vaga nas semifinais do Campeonato Carioca da Série B2, além de uma vaga na Copa Rio 2023. Os gols da classificação foram marcados Hudson Moreira (2), Serginho Silva (2), Felipe Augusto e Paquetá, que após a última rodada da Taça Waldir Amaral, da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), fechou na terceira colocação com 23 pontos. Rio de Janeiro, Goytacaz e Barra da Tijuca foram os outros três times classificados para as semifinais.



Autores dos gols da classificação da SE Belford Roxo, Felipe Augusto, Serginho e Paquetá Matheus Sanches / SEBR

“Estou muito feliz, mais uma vez a SE Belford Roxo entrou com vontade de vencer e cumpriu o seu papel. Só tenho que agradecer a todos: jogadores, equipe técnica, patrocinadores, amigos, torcedores e a população, que acreditaram no sonho do meu pai Reginaldo Gomes em lutar para fazer o futebol de nossa cidade ser reconhecido nacionalmente. Estamos em mais uma semifinal do Cariocão e com passaporte para a Copa Rio 2023. Obrigado meu Deus!”, falou emocionado o presidente de Honra do clube e secretário municipal de Esporte e Lazer, Rodrigo Gomes.

O jogo



A SE Belford Roxo não teve dificuldades para golear o Tigres do Brasil Matheus Sanches / SEBR

Diante do último colocado, a SE Belford Roxo não teve dificuldades para golear o Tigres do Brasil diante do seu torcedor no Estádio Nélio Gomes, que compareceu em grande número no campo belforroxense.

A SE Belford Roxo enfrentará na semifinal, no próximo domingo (06/11), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, o Goytacaz. O jogo da volta acontece no dia 13 de novembro, em Campos.



Mageense, Tigres do Brasil e Céres foram rebaixados à Série C em 2023.

Classificação da Série B2 do Campeonato Carioca Divulgação / Ferj