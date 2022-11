O novo preparador físico Gustavão (D), ao lado do técnico Luciano Moraes, do lateral Klebinho e o atacante Alemão - Divulgação

Belford Roxo - Em clima de decisão! A Sociedade Esportiva Belford Roxo enfrenta o Tigres do Brasil, nesta terça-feira (01/11), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, em busca da vaga na semifinal do Campeonato Carioca da Série B2, em jogo válido pela última rodada da Taça Waldir Amaral.



Os Sinistros de Bel estão na terceira colocação no campeonato da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), com 20 pontos. Um empate garante os belforroxenses nas semifinais, além da conquista da vaga na Copa Rio 2023. O Tigres do Brasil já está rebaixado à Série C. Os caxienses estão na última colocação, com apenas dois pontos, em dez jogos, sem nenhuma vitória, dois empates e oito derrotas.



“Estou confiante que teremos uma grande partida, que definirá matematicamente nossa posição na semifinal. Mesmo acreditando no bom desempenho do nosso time, continuamos trabalhando duro em nossos treinos”, disse o técnico Luciano Moraes.

Para integrar a comissão técnica e ajudar na preparação do condicionamento dos jogadores, o Belford Roxo contratou o preparador físico Gustavo Lima, conhecido como Gustavão, que tem passagens pelo Esporte Clube Nova Cidade e Audax, entre outros.



Para integrar a comissão técnica e ajudar na preparação do condicionamento dos jogadores, o Belford Roxo contratou o preparador físico Gustavo Lima, conhecido como Gustavão, que tem passagens pelo Esporte Clube Nova Cidade e Audax, entre outros.

A diretoria e patrocinadores irão disponibilizar 200 ingressos gratuitos, para a torcida e quem quiser assistir a partida, que poderão ser retirados até o início do jogo, na secretaria do clube.

