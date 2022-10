As tendas do Outubro Rosa ofereceram uma série de serviços gratuitos às mulheres - Rafael Barreto / PMBR

As tendas do Outubro Rosa ofereceram uma série de serviços gratuitos às mulheresRafael Barreto / PMBR

Publicado 31/10/2022 17:32 | Atualizado 31/10/2022 17:53

Belford Roxo - Belford Roxo encerrou, nesta segunda-feira (31/10), os atendimentos nas tendas do Outubro Rosa. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Saúde, que ao longo de todo o mês realizou ações nas unidades de saúde, encontros e palestras sobre a conscientização e prevenção do Câncer de Mama e Colo de Útero. Para propagar a importância do autocuidado, as tendas foram posicionadas no Lote XV, Praça de São Vicente, Praça de Nova Aurora, Praça Eliaquim Batista, Praça de Heliópolis e no Bom Pastor com equipes formadas por enfermeiros e técnicos de enfermagem atendendo e orientando as mulheres que passavam pelos locais. Foram atendidas 9.727 pessoas em seis pontos.

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, explicou que os locais foram estrategicamente escolhidos pensando na acessibilidade da população. “Foram pontos onde as equipes pudessem atender toda a população com serviços gratuitos. Sabemos que o dia-a-dia é corrido, por isso essas ações são de grande valia e essenciais, pois dessa maneira, estamos levando a saúde até o povo. E não será diferente no próximo mês com o novembro azul. Fazemos sempre campanhas de conscientização, mas é bom ressaltar que o cuidado deve ser de janeiro a janeiro”, afirmou Christian.

Nesse último dia de ação, a tenda situada na Praça Eliaquim Batista recebeu mais um reforço. Os profissionais do projeto Consultório de Rua marcaram presença auxiliando nos trabalhos e fazendo atendimento com o urologista e clínico geral Cláudio Errico. “Geralmente, nossas ações tem um público alvo fixo, que são as pessoas em situação de rua, e sempre atendemos em frente ao Centro POP. Mas hoje trouxemos um reforço médico que está acrescentando e muito, já que a procura está grande”, explicou a coordenadora do programa Consultório de Rua, Eliane Silva.

Bom atendimento



Ana Lúcia de Souza foi atendida na tenda e encaminhada para fazer preventivo, ultrassonografia transvaginal e mamografia Rafael Barreto / PMBR

Dentre os serviços, todos oferecidos de forma gratuita, estão: aferição de pressão arterial e HTG (glicemia); atendimento médico para encaminhamento de exames como mamografia, ultrassonografia da mama e citopatológico (preventivo conhecido como Papanicolau); direcionamento para rodas de conversa sobre o tema; orientação odontológica sobre pacientes com câncer. Depois de resolver pendências no Centro, a moradora do Roseiral, Ana Lúcia de Souza Murro, 48 anos, avistou a tenda e ficou curiosa, indo até lá para se informar. “Fui atendida pelo médico que já me encaminhou para fazer preventivo, ultrassonografia transvaginal e mamografia. Gostei muito do atendimento e achei a ideia maravilhosa. Pois dessa maneira descentraliza essa marcação de exames e atendimentos dando acesso a todos. E sempre fui bem atendida nas unidades de saúde e é muito bom contar com a saúde da cidade”, disse Ana Lúcia.Dentre os serviços, todos oferecidos de forma gratuita, estão: aferição de pressão arterial e HTG (glicemia); atendimento médico para encaminhamento de exames como mamografia, ultrassonografia da mama e citopatológico (preventivo conhecido como Papanicolau); direcionamento para rodas de conversa sobre o tema; orientação odontológica sobre pacientes com câncer.