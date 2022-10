Ao fim da visita, os alunos foram reunidos no Plenário Evandro Lins e Silva, onde ouviram os depoimentos do diretor do Centro de Documentação e Pesquisa da OABRJ, Aderson Bussinger, e do subcorregedor da OABRJ, Mário Leopoldo - Bruno Mirandella / OAB-RJ

Belford Roxo - O projeto "Calçada da Cidadania", que leva alunos de escolas da rede pública a conhecer o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) e a sede da OAB/RJ, teve uma nova edição, na última sexta-feira (28/10), desta vez com alunos do Colégio Estadual Alice Paccini Gélio, localizada no bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo. Os estudantes conheceram as instituições e aprenderam sobre suas respectivas atribuições.

"Esse é um projeto que gera muito otimismo", afirmou a historiadora do Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcelo de Araújo Júnior Nataraj Trinta, que acompanhou a visita dos alunos. "É uma maneira de conseguirmos perspectivar novos cenários, e criar maneiras para que os estudantes possam acessar essas instituições na defesa de seus direitos. Também é uma forma de tentar motivá-los a fazer parte dessas quatro instituições no futuro".



Ao fim da visita, os alunos foram reunidos no Plenário Evandro Lins e Silva, na sede da Seccional, onde ouviram os depoimentos do diretor do Centro de Documentação e Pesquisa da OAB-RJ, Aderson Bussinger, e do subcorregedor da OAB-RJ, Mário Leopoldo.



"Tive o privilégio de escolher a minha profissão quando ainda estava em idade escolar, e quero convidar vocês a pensarem na possibilidade de se tornarem nossos colegas", afirmou Leopoldo.



"Muitas vezes vocês podem ouvir dizer que os advogados são - usando a linguagem de vocês, jovens - marrentos. Mas isso não é verdade. Nós temos que ter independência em relação a juízes, delegados e promotores para podermos defender os direitos dos cidadãos. Então, vocês que quiserem ser advogados, lembrem-se das palavras de Sobral Pinto: 'A advocacia não é profissão para covardes'. É preciso ser corajoso e destemido para ser advogado e saibam que vocês serão muito bem-vindos nos nossos quadros".







"Valorizamos muito essa interação com vocês", afirmou Aderson. "É importante conhecer o trabalho dessas instituições e da OABRJ, porque ela tem muito a ver com a vida de vocês. Se enganam aqueles que pensam que só tratamos das questões dos advogados. A OABRJ faz parte da sociedade e a história da OABRJ se confunde com a história da sociedade. Aqui dentro podemos, e devemos, ter nossas divergências, somos uma entidade plural, mas há algo que nos iguala, nos irmana e nos congrega: a defesa da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos. Sempre contem conosco, as portas da Seccional estão sempre abertas à sociedade".

Integrante da Comissão OAB Vai à Escola da Subseção do Méier, Crisley de Oliveira destacou a interação com os estudantes durante as visitas.

Integrante da Comissão OAB Vai à Escola da Subseção do Méier, Crisley de Oliveira destacou a interação com os estudantes durante as visitas.

"Foi um evento ótimo, os alunos estiveram bem atentos às palestras e, no fim, tiraram várias dúvidas sobre o curso de Direito e as fases do Exame da Ordem", afirmou Crisley. "Foi uma experiência excelente e muito especial".



Já a presidente da comissão da OAB/Méier, Adriana Pina, comemorou os resultados do encontro.

"Foi maravilhoso", afirmou Adriana. "É sempre bom poder conversar com jovens sobre o exercício da cidadania plena. Eles são nosso futuro e essa sempre é uma experiência muito gratificante".



O jovem Pedro Henrique Moreira, de 17 anos, funcionário do Escritório Compartilhado, localizado no 8º andar da Seccional, foi convidado por Leopoldo para passar uma mensagem aos estudantes, e destacou a importância da educação superior para o futuro do país.

"Independentemente de nossa idade, nós também estudamos e votamos, e podemos chegar a algum lugar. Muitas vezes parece algo muito distante, mas não é. Qualquer que seja a profissão que a gente escolha, temos que buscar fazer faculdades e nos profissionalizarmos, porque somos o futuro, e temos que pensar em que nação queremos ter no futuro, e como vamos representá-la", destacou.