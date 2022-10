Jéssica Harley levou a pequena Sol para se vacinar. A pequena tem apenas um ano e quatro meses - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 26/10/2022 18:14 | Atualizado 26/10/2022 18:20

Belford Roxo - Vacinar é sinônimo de proteger e cuidar. A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou o ‘Dia D’ da campanha de vacinação contra a poliomielite, sarampo e outras doenças, no último final de semana. Trinta e sete unidades de saúde estiveram à disposição para vacinar crianças e adolescentes. Apesar do foco da campanha ser a imunização contra a pólio, também foram oferecidas diversas vacinas para o grupo-alvo atualizar a caderneta. Foram imunizadas mais de 500 crianças.

Além de vacinar contra a poliomielite, o Dia D serviu também para atualizar a caderneta de vacinação Rafael Barreto / PMBR

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou a mobilização dos profissionais na campanha. “Colocamos 37 unidades de saúde à disposição para vacinar com a esperança de melhorar os índices de imunização”, informou. “É preciso estar atento, atualizar a caderneta. A intenção do Dia D foi atender os pais com pouca disponibilidade”, ressaltou Christian.A moradora do Centro, Jessica Harley, 34 anos, vacinou a pequena Sol, de 1 ano e 4 meses. “Precisamos cuidar da saúde das crianças. Vacinar é um ato de amor e responsabilidade”, disse. “Fiz a minha parte, espero que todos tenham consciência da importância de vacinar”, finalizou Jessica.