Durante o mutirão, foi oferecido também o exame de ultrassom morfológico para que a mãe possa saber o sexo do bebêRafael Barreto / PMBR

Publicado 25/10/2022 17:59 | Atualizado 25/10/2022 18:02

Belford Roxo - Belford Roxo cuidando da saúde das mulheres de janeiro a janeiro. A Clínica da Mulher, em parceria com o Hospital Fluminense, promoveu nesta terça-feira (25/10), um mutirão de exames fundamentais no combate ao câncer de mama e colo de útero. Ao todo, foram mais de 350 exames de ultrassonografia de mama e transvaginal. Também ocorreram ações de exames com ultrassom morfológico para que a mãe descobrisse o sexo do bebê.

De acordo com a secretária especial de Atenção à Saúde da Mulher de Belford Roxo, Priscila Musser, a marcação dos serviços ocorreu uma semana anterior na Clínica da Mulher Professora Fernanda Bichieri. “Esse mutirão faz parte de uma série de ações sociais relacionadas ao Outubro Rosa. Queremos reforçar a importância da prevenção, pois é assim que salvamos vidas”, contou. “Todas as mulheres saíram daqui com o resultado em mãos e uma consulta marcada com uma ginecologista na Clínica da Mulher para avaliar os exames”, concluiu Priscila.



Sueli Mendes destacou o atendimento e revelou que fez o exame de mamografia bem rápido Rafael Barreto / PMBR

O diretor do Hospital Fluminense, Leandro Santoro, ressaltou que as parcerias para o Outubro Rosa são essenciais para um impacto positivo na saúde do município. “Temos um prazer enorme em poder ceder o espaço do hospital e participar dessa ação através do convite da Cínica da Mulher. Estamos unidos na promoção desse mutirão de prevenção”, finalizou Santoro, que aproveitou para avisar sobre mais um mutirão dos exames de densitometria óssea e mamografia no Centro de Imagem Nova Aurora, na quarta-feira (26/10). O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, lembrou que a ação reforça os cuidados com a mulher. “Estamos empenhados em conscientizar, prevenir e diagnosticar precocemente o câncer de mama e colo de útero em Belford Roxo”, informou. “Nossas atenções estão voltadas à saúde da população feminina nas diversas faixas etárias. Vamos atender a todas com qualidade e eficiência”, concluiu Christian.O diretor do Hospital Fluminense, Leandro Santoro, ressaltou que as parcerias para o Outubro Rosa são essenciais para um impacto positivo na saúde do município. “Temos um prazer enorme em poder ceder o espaço do hospital e participar dessa ação através do convite da Cínica da Mulher. Estamos unidos na promoção desse mutirão de prevenção”, finalizou Santoro, que aproveitou para avisar sobre mais um mutirão dos exames de densitometria óssea e mamografia no Centro de Imagem Nova Aurora, na quarta-feira (26/10).

A moradora do Jardim Gláucia, Sueli Mendes, 68 anos, agradeceu pelos cuidados recebidos na unidade. “Essa iniciativa de realizar os exames é fundamental e ajuda demais para cuidar da nossa saúde. Fui muito bem atendida por todos e fiz o exame de mamografia bem rápido”, disse. “Não tenham vergonha, nem receio, aproveitem para fazer também”, relatou Sueli.