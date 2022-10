Os jogadores da SE Belford Roxo comemoram o gol marcado por Rafael Lucas - Edson VHL / SEBR

Publicado 23/10/2022 19:47 | Atualizado 23/10/2022 19:56

O técnico Luciano Moraes parabenizando o autor do gol vitória, Rafael Lucas Edson VHL / SEBR

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo conseguiu mais um importante passo rumo às semifinais do Campeonato Carioca da Série B2. Jogando neste domingo (23/10), em seus domínios, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, os Sinistros de Bel derrotaram o Barra Mansa por 1 a 0, pela nona rodada da Taça Waldir Amaral. Com o triunfo, os belforroxenses se solidificam no G-4 da competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj). O gol da vitória foi do centroavante Rafael Lucas, que deixou o clube na quarta colocação, com 17 pontos, três a mais que o quinto, Bonsucesso, que ainda joga na rodada."Estou muito feliz, pois vencemos mais um jogo merecidamente em casa e recebemos o carinho dos torcedores, que nos acompanham em todos os jogos. Nossa equipe é diferenciada e hoje tivemos a estreia do Brayan e do Marcos Vinicius, que estão de parabéns por se adaptarem rapidamente. Queremos sair campeões do Cariocão", disse o técnico da SE Belford Roxo, Luciano Moraes.