Os policiais militares apreenderam uma pistola e munições com os suspeitosTwitter / Pmerj

Publicado 20/10/2022 19:55

Belford Roxo – Policiais militares do 20º BPM (Mesquita) prenderam na tarde, desta quinta-feira (20/10), quatro suspeitos de envolvimento com uma milícia que atua no bairro Shangrilá, em Belford Roxo. A prisão aconteceu durante uma ação dos agentes no Distrito de Tinguá, em Nova Iguaçu. Uma pistola e munições foram apreendidas com os suspeitos.

A ocorrência foi registrada na 58ª DP (Posse).