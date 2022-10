Os acusados foram flagrados pelos policiais civis no momento em que passavam informações a outros comparsas, por meio de rádios transmissores - Divulgação / Pcerj

Publicado 19/10/2022 11:43 | Atualizado 19/10/2022 11:45

Belford Roxo - Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) prenderam em flagrante, na última segunda-feira (17/10), dois homens envolvidos em crimes de tráfico em drogas. Os agentes localizaram a dupla na Comunidade da Palmeirinha, com base em informações do Setor de Inteligência, que apontava a movimentação constante de traficantes armados entre a Palmeirinha e o Morro do Castelar, também em Belford Roxo.



Os acusados foram flagrados pelos policiais civis no momento em que passavam informações a outros comparsas, por meio de rádios transmissores, que foram apreendidos.



Após o registro da ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo), a dupla foi encaminhada ao sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.