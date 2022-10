A Inocentes de Belford Roxo agradeceu a Natália Lage pelo reinado, estando presente nos eventos, vestindo com amor as cores do pavilhão belforroxense - Divulgação / Fábio Motta

Publicado 17/10/2022 18:00 | Atualizado 17/10/2022 18:03

Belford Roxo - A Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo está com o cargo vago de rainha de bateria para o Carnaval de 2023. A agremiação, que foi a quarta colocada na Série Ouro da Liga-RJ, em 2022, não terá mais como rainha, a empresária, modelo, musa fitness, estudante de direito e influencer Natália Lage, que fez um lindo reinado à frente dos ritmistas da Cadência da Baixada, do mestre Juninho em 2022. Sendo considerada uma das rainhas mais bonitas que pisaram na Passarela do Samba.

A ex-rainha abdicou do cargo para se dedicar a novos projetos pessoais, deixando a agremiação surpresa, pois em junho deste ano em nota oficial a escola anunciou que Natália reinaria no próximo Carnaval, pelo segundo ano consecutivo.

A Inocentes de Belford Roxo agradeceu a belforroxense Natália Lage pelo maravilhoso reinado estando presente em todos os eventos, vestindo com amor as cores do pavilhão e enchendo de orgulho toda a comunidade devido a sua dedicação, beleza e simpatia. A presidência, diretoria, componentes e amigos, desejaram todo sucesso do mundo na nova jornada, deixando os portões da Inocentes sempre abertos para Natália.

A Inocentes de Belford Roxo será a oitava agremiação a desfilar no sábado de Carnaval, na Avenida Marquês de Sapucaí, em 2023, na Série Ouro da Liga-RJ, com o enredo "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato e enredista Leandro Thomaz, que fala sobre as paneleiras de Goiabeiras, de Vitória, Espírito Santo. Grandes mulheres artesãs, que produzem panelas de barro.