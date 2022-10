Os jogadores Rafael Fernando e David Rosa durante os treinos para o jogo em Cardoso Moraes, após cumprirem suspensão - Divulgação

Belford Roxo - Com dois dos seus principais jogadores voltando, após suspensão de três cartões amarelos, o zagueiro Rafael Fernando e o volante David Rosa, a Sociedade Esportiva Belford Roxo entra em campo, neste domingo (16/10), às 15h, contra o Carapebus, no Estádio Antônio Ferreira de Medeiros (Ferreirão), em Cardoso Moreira, na Região Norte Fluminense, pela oitava rodada do Campeonato Carioca da Série B2. Ocupando a sexta colocação na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), a vitória é fundamental para os Sinistros de Bel voltarem ao G-4, de olho nas semifinais.



Os atletas Rafael Fernando e David Rosa, satisfeitos porque estarão presentes, na partida contra os carapebuenses , expressaram suas expectativas, durante o último treino coletivo antes da viagem para Cardoso Moreira. “É sempre bom voltar a jogar. Queremos dar o máximo para o Belzão, neste jogo, no Ferreirão e conseguir um bom resultado, para ir com tranquilidade no próximo jogo em nossa casa”, disse Rafael.



O treinador Luciano Moraes realizou uma série ade trabalhos táticos de olho no confronto deste domingo.

Os jogadores sendo orientados pelo técnico Luciano Moraes, nos últimos treinos antes da partida contra Carapebus Divulgação





“Nossa equipe tem treinado todos os dias ensaiando novas jogadas que surpreendam os adversários. Vamos com o time completo, em busca de vitória, com uma determinação muito grande de mostrar um futebol bonito e bola na rede”, disse o técnico.