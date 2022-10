Alunos da Escola Municipal Heliópolis, na festa realizada pelo Dia das Crianças - Divulgação

Publicado 14/10/2022 10:47 | Atualizado 14/10/2022 11:08

Belford Roxo - Seguindo as festividades na semana do Dia das Crianças (12/10), em Belford Roxo, as escolas municipais José Mariano dos Passos , Heliópolis e Alejandro Fernandez Nunez, realizaram durante essa semana, atividades e brincadeiras para os alunos das unidades escolares. Os funcionários das escolas ajudaram a organizar as brincadeiras. As crianças se fantasiaram de super-heróis, saborearam doces, pipocas, dançaram e se esbaldaram nos diversos brinquedos.



“É muito importante festejar dentro do ambiente escolar o Dia das Crianças, todos se divertem alunos e funcionários”, disse a diretora da Escola Municipal Alejandro Fernandez Nunes, Luciene Cordeiro.

A diretora Eliane Calheiro da Escola Municipal José Mariano dos Passos, com os alunos festejando o Dia das Crianças Divulgação



“Aqui no Heliópolis, além da tradicional festa para nossas crianças, realizamos gincana com a participação de todos. É gratificante o sorriso de cada uma delas”, falou a diretora da Escola Municipal Heliópolis, Janete Guimarães.



A diretora da Escola Municipal Alejandro Fernandez Nunez feliz com os alunos Divulgação

Representantes das secretarias municipais de Educação e Esporte e Lazer estiveram nas escolas prestigiando os eventos das crianças.