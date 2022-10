O homem já havia sido preso duas vezes por violência doméstica - Divulgação / Pcerj

Publicado 12/10/2022 10:40

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) de Belford Roxo prenderam, na última segunda-feira (10/10), um policial militar acusado pelo crime de perseguição (stalking) contra sua ex-companheira. A ação contou com o apoio da Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM), da Polícia Militar.



O homem foi localizado dentro de casa no bairro da Viga, em Nova Iguaçu, município vizinho de Belford Roxo, também na Baixada Fluminense. Contra ele, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.



O policial militar vinha sendo investigado em diversos procedimentos da Deam, e possui um histórico de violência contra a vítima, com quem tem uma filha menor de idade. O alvo já havia sido preso duas vezes por violência doméstica. Um dos casos repercutiu, já que o circuito interno da residência do casal captou as agressões.



O preso foi encaminhado ao sistema prisional.