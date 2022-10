Os policias militares com a arma os pertences apreendidos com os assaltantes - Twitter / Pmerj

Os policias militares com a arma os pertences apreendidos com os assaltantesTwitter / Pmerj

Publicado 11/10/2022 15:19

Belford Roxo – Policiais militares do 15º BPM (Duque de Caxias) prenderam dois assaltantes, na noite desta segunda-feira (10/10), na Travessa Rotary, no bairro Lote XV, em Belford Roxo, no limite com o bairro Pilar, em Duque de Caxias.

Com os criminosos, os agentes apreenderam um veículo roubado, uma pistola, celulares e pertences.