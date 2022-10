O secretário Sérgio Lins promoveu o sorteio da ordem de apresentação - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 10/10/2022 18:53 | Atualizado 10/10/2022 18:56

Belford Roxo - A Secretaria de Trabalho, Renda e Economia Solidária de Belford Roxo promoveu nesta segunda-feira (10/10) um sorteio para determinar a ordem de apresentação dos 47 inscritos (quatro bandas e 43 artistas solo) no "Prêmio Destaque Empreendedor Musical". O primeiro nome sorteado foi da cantora Telma da Silva, que mostrará o seu trabalho no dia 3 de novembro, no Bar Nêga Véia, em Heliópolis, onde será realizada a primeira eliminatória. Os outros três locais são: Shopping Nova Belford (10/11), Shopping Market Center/Carrefour (17/11) e Ginkeria (24/11).

Cada eliminatória classificará três candidatos para a final. Porém, os eliminados participarão de uma votação pela internet onde o público irá escolher o “Artista do povo”. O vencedor se juntará aos 12, somando 13 classificados para a grande final, que será no dia 16 de dezembro, na quadra da escola de samba Inocentes de Belford Roxo. O evento é uma parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e da Secretaria e da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico.

Revelação de novos talentos



Os participantes lotaram a Secretaria de Trabalho para o sorteio Rafael Barreto / PMBR

O secretário de Trabalho, Renda e Economia Solidária, Sérgio Lins, explicou que o objetivo do Prêmio é valorizar os talentos da noite e incentivar os trabalhadores da noite a sair da informalidade, conquistando assim o seu lugar como empreendedor. Os três primeiros lugares receberão um contrato único de prestação de serviço no valor de R$ 3.000,00 (1º colocado); R$ 2.000,00 (segundo colocado) e R$ 1.000,00 (terceiro colocado). "O Prêmio Destaque Empreendedor Musical é uma oportunidade para revelarmos novos talentos. As inscrições superaram as nossas expectativas", finalizou, acrescentando que a eliminatória no Nêga Véia terá 12 candidatos; 12 no Shopping Nova Belford, 11 no Shopping Market Center/Carrefour e 12 na Ginkeria.Para impressionar os jurados, os concorrentes deverão ter presença de palco, boa interpretação, caprichar na escolha do repertório e no conjunto harmônico. "Vamos tentar alocar as bandas no Carrefour porque a logística é maior. Estamos organizando tudo com cuidado, pois Belford Roxo nunca teve um evento musical deste porte", encerrou Sérgio Lins.