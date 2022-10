O atacante Rafael Lucas e o goleiro Werneck estão de volta a Sociedade Esportiva Belford Roxo - Edson VHL / SEBR

Belford Roxo - O atacante Rafael Lucas e o goleiro João Vitor, conhecido como Werneck, estão de volta a Sociedade Esportiva Belford Roxo para reforçar o elenco comandado pelo técnico Luciano Moraes, no Campeonato Carioca da Série B2. Os jogadores se apresentaram oficialmente nesta semana e participaram dos treinos, de olho no jogo contra o Rio de Janeiro, neste domingo (09/10), às 15h, no Estádio Nélio Gomes.



“É muito bom estar de volta ao clube que tenho carinho, grandes amigos e boas recordações. Minha expectativa é ajudar o Belford Roxo a ascender de divisão. Nasci e fui criado em Belford Roxo e quero ter orgulho de dar o título de campeão a minha cidade”, disse o atacante Rafael Lucas.



O atacante fez parte da equipe do Belzão em 2021, com excelente atuação e sua volta está sendo esperada pela torcida. Em 2022, foi campeão no Olaria pela Série B1. Ao longo de sua trajetória teve passagens pelo Tigres, Boa Vista, Queimados, Bacabal Esporte Clube (1ª Divisão do Maranhão).



O goleiro Werneck, também manifestou a sua satisfação de voltar para o Tricolor da Baixada. “Só tenho que agradecer a Deus por esse momento de felicidade em minha vida. O Belford Roxo significou muito em minha carreira, conquistei novos amigos e sei que sou muito querido pela presidência, jogadores e torcedores. Voltei para levantar a taça”, falou o goleiro.



O goleiro atuou no Nova Iguaçu desde a base, em 2021, participou da equipe da SE Belford Roxo, no Cariocão da Série C.