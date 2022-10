A ocorrência com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Twitter / Pmerj

Publicado 07/10/2022 18:51

Belford Roxo – Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) prenderam três homens em flagrante, com uma pistola, rádios transmissores e uma motocicleta furtada, na tarde desta sexta-feira (07/10), no bairro Santa Teresa, em Belford Roxo.

A ocorrência foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).