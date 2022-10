Os palhaços participaram de diversas brincadeiras e fizeram a alegria da garotada - Rafael Barreto / PMBR

Os palhaços participaram de diversas brincadeiras e fizeram a alegria da garotadaRafael Barreto / PMBR

Publicado 07/10/2022 17:30

Belford Roxo - A Creche Municipal Fátima Nunes, no bairro Hinterland, em Belford Roxo, recebeu nesta sexta-feira (07/10) o projeto “No Rastro do Riso – Conexão Baixada”, que é um projeto de circulação e oficinas promovido pela organização “Palhaços Sem Fronteiras Brasil” em parceria com a Companhia Artística Sol Sem Dó.



A diretoria da creche, Mônica Coelho Martins, ficou muito agradecida de poder receber esse espetáculo especial para as crianças. "A intenção é estimular os pequenos através desta experiência. A educação infantil é a base de tudo, é nesse momento em que precisamos desenvolver o lado pessoal e social da criança", ressaltou. "É possível notar no olhar das crianças quantas reações positivas esse tipo de interação desperta", concluiu Mônica. O espetáculo foi realizado em duas apresentações, na parte da manhã e da tarde, para cerca de 264 crianças, entre 2 a 5 anos. O grupo composto por quatro palhaços fez a alegria dos pequenos com muita música, mágica, malabarismo e interação direta.

Universo infantil



Ainda estão previstas mais duas apresentações do projeto para 12 de outubro, em Areia Branca, no Centro Cultural Donana, às 11h. Logo em seguida, as atividades no município serão finalizadas com uma apresentação na festa de dia das crianças da ONG Sim! Eu Sou do meio. O secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, destacou a importância de projetos como esse, focados na primeira infância. "Todas essas histórias adequadas ao universo infantil enriquecem o aprendizado delas através de uma arte interativa, lúdica e leve", explicou. "A interação com luz, som, vozes, música e cenário possuem um papel fundamental na formação da sensibilidade dessas crianças", explicou Bruno.