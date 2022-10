O secretário Christian Vieira destacou a importância da capacitação dos agentes comunitários de saúde - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 06/10/2022 18:11 | Atualizado 06/10/2022 18:17

Belford Roxo - A Secretaria de Saúde de Belford Roxo realizou nesta quinta-feira (06/10), uma reunião especial no auditório da Uniabeu, no Centro, para divulgar e alinhar ações relacionadas à campanha do “Outubro Rosa”. Estas ações são voltadas para a prevenção e combate ao câncer de mama e de colo do útero.

De acordo com a secretaria, que reuniu todos os setores da saúde do município, a intenção é aumentar a oferta de exames, reforçar a atenção à mulher e conscientizar sobre a importância do tratamento precoce. As ações da campanha vão ocorrer em parceria com o Ministério da Saúde e Secretaria de Estado de Saúde, nos dias 13 e 14 de outubro, em Belford Roxo.



Durante a reunião com o secretário Christian Vieira, diversos setores da Saúde foram representados

No dia 14 de outubro, das 9h até 17h, vai acontecer o Circuito Saúde, uma ação social na Unidade de Saúde Familiar (USF) Edir Henrique Gandra, no bairro de Nova Aurora. Neste dia, uma série de serviços serão oferecidos para a população, como por exemplo: vacinação, testagem rápida para Infecções sexualmente transmissíveis, aferição de pressão arterial, tratativas de higiene bucal, distribuição de preservativos e folders. Além de orientações necessárias sobre o autocuidado para a saúde da mulher. No dia 13 de outubro, das 9h ao meio-dia, ocorrerá o curso de capacitação dos agentes comunitários de saúde (ACS), que são responsáveis pelo primeiro contato no atendimento de pacientes, na rua ou em unidades de saúde. A temática envolve os desafios para atenção à saúde da mulher na Atenção de Saúde Primária (APS).No dia 14 de outubro, das 9h até 17h, vai acontecer o Circuito Saúde, uma ação social na Unidade de Saúde Familiar (USF) Edir Henrique Gandra, no bairro de Nova Aurora. Neste dia, uma série de serviços serão oferecidos para a população, como por exemplo: vacinação, testagem rápida para Infecções sexualmente transmissíveis, aferição de pressão arterial, tratativas de higiene bucal, distribuição de preservativos e folders. Além de orientações necessárias sobre o autocuidado para a saúde da mulher.

Esta ação contará com a presença do secretário nacional de atenção primária à saúde, Raphael Câmara Medeiros Parente, e o secretário estadual de saúde, Alexandre Chieppe.

Saúde em crescimento

Durante a reunião, o secretário municipal de saúde, Christian Vieira, reiterou a importância do Outubro Rosa no município. “Esse evento já acontece há anos em Belford Roxo. Vamos nos dedicar à saúde da mulher. Estamos capacitando todos os agentes comunitários de saúde (ACS), para trazer mais qualidade nos atendimentos primários”, resumiu. “Queremos enfatizar o crescimento da saúde de Belford Roxo, que vem dia após dia, cumprindo a missão de trazer mais qualidade de vida e saúde para as nossas mulheres”, reforçou Christian.

A diretora municipal de Atenção Básica, Lígia Magna, explicou como vai funcionar as ações sociais previstas. "Vamos realizar a capacitação dos ACS's, que visa aprimorar o atendimento realizado nas residências e unidades de saúde. Nosso objetivo é identificar e conscientizar as mulheres em relação aos cuidados com a sua saúde", ressaltou Lígia.

A secretária executiva de Saúde Mental, Cláudia Polycarpo, mencionou os cuidados à saúde mental das pacientes diagnosticadas com a doença. “Vamos intensificar os atendimentos e reunir essas mulheres que precisam de cuidados, proporcionando o bem-estar mental nesse momento tão delicado”, concluiu Cláudia.