O barbeiro Luis Carlos Plácido da Costa, de 41 anos, foi morto após discussão em um bar - Reprodução

O barbeiro Luis Carlos Plácido da Costa, de 41 anos, foi morto após discussão em um barReprodução

Publicado 05/10/2022 20:01 | Atualizado 05/10/2022 23:53

Belford Roxo – A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga a morte de um homem a facadas, na madrugada do último sábado (01/10), em Belford Roxo, identificado como Luis Carlos Plácido da Costa, de 41 anos. De acordo com informações, tudo começou com uma briga em um bar movimentado, na Rua Professora Alda Regina Viana de Souza, no bairro Andrade Araújo. Após uma discussão, o assassino teria ido embora e ao voltar ao estabelecimento esfaqueou Luis Carlos, que teria morrido na calçada em frente ao Bar Caminho de Casa.

Policiais militares do 39º BPM foram acionados para o local, além de uma ambulância do SAMU. Porém, Luis Carlos não resistiu, após ser velado para o Hospital Municipal de Belford Roxo.



A DHBF ainda busca câmeras no local e segue com as investigações para identificar o assassino, que segue foragido após cometer o crime.



O sepultamento de Luis Carlos, que era barbeiro, aconteceu na tarde de domingo (02/10), no Cemitério Municipal de Nova Iguaçu. Ele deixou além de esposa, três filhos.