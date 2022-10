Belford Roxo

Prefeito Waguinho, líder de votos na Baixada, elege dois deputados com votação expressiva no RJ

Belford Roxo emplacou os dois parlamentares mais votados no Estado. A deputada federal Daniela do Waguinho com 213.706 votos e o deputado estadual Marcio Canella, que emplacou 181.274 votos

Publicado 03/10/2022 18:42 | Atualizado há 5 horas