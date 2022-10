Prefeito Waguinho e secretário Christian Vieira cortam a fita de inauguração do Complexo Regulador - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 03/10/2022 18:01 | Atualizado 03/10/2022 18:10

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo inaugurou, na última sexta-feira (30/09), o Complexo Regulador do bairro Santa Marta. A unidade funcionará em um espaço cedido pelo Centro de Reabilitação em Ortopedia e Fisioterapia. No Complexo Regulador de Santa Marta a pessoa poderá solicitar a marcação de exame de sangue, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea, Raio-X e eletrocardiograma, entre outros procedimentos.Caso as especialidades sejam ortopedia e fisioterapia, o morador pode agendar logo a consulta para o Centro de Reabilitação em Ortopedia e Fisioterapia, facilitando assim a vida de quem precisa de cuidados médicos. De acordo com a demanda, o atendimento no Centro poderá ser feito até no mesmo dia.O Complexo Regulador e o Centro de Reabilitação em Ortopedia e Fisioterapia atenderão moradores de Santa Marta e de bairros do entorno, como Vila Pauline e Parque Floresta, entre outros.O prefeito Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, ressaltou as mudanças positivas que têm acontecido no município. “Estamos trabalhando para melhor atender à população de Belford Roxo. Nossa missão de descentralizar e levar saúde para todos os bairros continua. Hoje temos centros equipados com o que há de melhor para cuidarmos de quem precisa”, reforçou Waguinho. “Vamos continuar transformando positivamente a vida das famílias. Nosso projeto não vai parar, queremos que todos tenham acesso à saúde próximo de suas casas”, concluiu o prefeito.Moradora de Santa Marta, a cuidadora de idosos Cleide do Nascimento Silva, 56 anos, gostou de saber que o bairro ganhou um Complexo Regulador e o Centro de Reabilitação em Ortopedia e Fisioterapia. “Estou muito feliz de poder fazer meus tratamentos perto de casa. Tudo no meu bairro, sem precisar sair para nada”, reforçou. “Conseguimos perceber o quanto o município está crescendo”, resumiu Cleide ao visitar o novo espaço.O secretário de Saúde, Christian Vieira, fez um rápido balanço e destacou que nos últimos anos a Saúde de Belford Roxo deu um salto de qualidade. “A Prefeitura está descentralizando o atendimento para facilitar a vida da população, que não precisará se deslocar para bairros vizinho ou centro e busca de atendimento”, resumiu.