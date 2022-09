O secretário de Saúde Christian Viera recebeu os representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de saúde - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - O secretário de Saúde de Belford Roxo, Christian Vieira, recebeu nesta sexta-feira (30/09), em seu gabinete, a visita de representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde (RJ) para alinhar as ações e passos do programa Previne Brasil. Além disso, realizaram uma visita à Unidade de Saúde da Família (USF) Edir Henrique Gandra, em Nova Aurora, e firmaram a parceria para um evento no próximo mês sobre a campanha do Outubro Rosa.

Christian Vieira e a comitiva visitaram a Unidade de Saúde da Família Edir Henrique Gandra Rafael Barreto / PMBR

Secretário Christian Vieira e representante do Ministério da Saúde verificaram o atendimento na USF Edir Gandra Rafael Barreto / PMBR

De acordo com o secretário Christian Vieira, Belford Roxo teve um ganho muito grande na saúde. “Saímos de um passado negativo para uma alta posição e com destaque positivo. Isso se dá graças à parceria também do Ministério da Saúde. Por isso enfatizamos nas capacitações oferecidas com os nossos profissionais para continuarmos evoluindo e avançando na saúde primária, com prevenção, ajudando vidas e desafogando as urgências e emergências”, informou o secretário.Do Ministério, esteve presente o secretário nacional de Atenção Primária, Raphael Câmara Medeiros, que ao visitar a unidade de saúde percebeu a satisfação dos pacientes. “Viemos observar o atendimento neste posto de saúde que é excelente e a população elogiou bastante. Também falamos sobre o Previne Brasil, pois é nossa função, além de enviar os recursos, capacitar os profissionais dos municípios. Então, foi uma conversa proveitosa com orientações técnicas e também para conhecer a estrutura. Agora vamos para os treinamentos para um melhor atendimento e mais recursos, pois quem ganha é a população”, afirmou Raphael, ao lado do técnico de assessoria parlamentar da Saps, Davi Calazans, da assessora e coordenadora de Gestão Técnica e Administrativa, Aline Moura, do técnico do Departamento de Saúde da Família/Saps, João Pedro, e da superintendente de Atenção Primária da Secretaria Estadual de Saúde, Halene Almeida.Também acompanharam a reunião e a visita a diretora da Atenção Básica, Lígia Magda, o diretor das Policlínicas e Especializadas, Admilson Figueiredo, a diretora de enfermagem, Tatiane Monique, o responsável pela Saúde Bucal, Antônio Pinho, a secretária executiva do Paismca, Cristiane Borges, do setor do Sistema e-SUS, Anderson Sales e a enfermeira Marise Porcello.