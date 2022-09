As informações foram transmitidas às crianças de forma lúdica - Divulgação

Alunos ouviram atentamente as instruções da agente Edilene Andrade Divulgação

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Mobilidade Urbana, está percorrendo as unidades escolares da rede de ensino com uma campanha educativa em alusão à Semana Nacional do Trânsito (18 a 25 de setembro) com o objetivo de estimular os alunos a terem comportamentos mais seguros no trânsito. As instruções ficam a cargo da agente Edilene Andrade.As informações são transmitidas para as crianças e jovens de uma maneira lúdica por meio de teatro e contação de histórias para que aprendam desde cedo que um trânsito seguro é responsabilidade de todos: pedestres, ciclistas e motoristas. O trabalho já foi realizado na Creche São Judas Tadeu, Amor e Esperança, Escola Albert Sabin e o Jardim Escola Castelinho.