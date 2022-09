A campanha de conscientização contou com a participação de servidores de duas Secretarias - Divulgação

Publicado 28/09/2022 19:17

Belford Roxo - Com o mês de setembro chegando ao fim, a Prefeitura de Belford Roxo decidiu intensificar ainda mais as campanhas de conscientização. Em alusão ao Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio (10/09) e o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência (21/09), as secretarias Municipais da Pessoa com Deficiência e Executiva de Saúde Mental realizaram uma ação conjunta na Praça Eliaquim Batista, Centro, nesta quarta-feira (28/09). Os stands faziam atendimento enquanto o restante das equipes abordavam as pessoas que passavam pelo local com panfletos informativos.O subsecretário dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Fabiano Abreu, explicou que um dos folhetos contém informações sobre o setor. “O intuito não é só divulgar o trabalho feito pela Secretaria, mas garantir conhecimento e os direitos das pessoas com deficiência e também chamar atenção para a alta taxa de suicídios dessas pessoas e seus familiares que acabam carregando uma grande carga. Nos atendimentos, estamos encaminhando as pessoas para um acolhimento especializado em cada caso e contamos também com a parceria da Escola Municipal de Educação Especial Albert Sabin, que é a única na Baixada Fluminense com o atendimento especializado”, informou Fabiano.