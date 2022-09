Gerente de carnaval, Gustavo Barros (E), Mestre Juninho e a musa Luciene Santinha - Divulgação

Publicado 26/09/2022 18:50 | Atualizado 26/09/2022 19:02

Belford Roxo - A Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo foi à primeira agremiação a realizar o Ensaio de Rua junto de sua comunidade, para o Carnaval 2023, na noite do último domingo (25/09), no bairro do Guaraciaba, quando apresentou aos foliões o hino oficial (samba-enredo) para o próximo desfile.



Comunidade e componentes no ensaio da Inocentes de Belford Roxo Divulgação

“Como é gratificante ver os componentes e a população cantando o nosso samba, já no primeiro ensaio de rua para 2023. Nosso samba é lindo, fácil de aprender e vai explodir na Sapucaí. Mais uma vez Claudio Russo e cia acertaram a mão, ao compor essa bela obra. O presidente Reginaldo Gomes, pediu que saíssemos na frente de todo mundo ao realizarmos esse ensaio de rua. Obrigado à comunidade que chegou juntinho”, disse o diretor geral de carnaval, Saulo Tinoco.

O ensaio de rua agitou a noite de domingo em Belford Roxo Divulgação

Centenas de pessoas acompanharam a passagem das alas, e entusiasmadas cantaram o samba, comandado pelo intérprete da escola, Tiago Brito. E aplaudiam passistas, baianas e musas, que evoluíram, durante todo o ensaio.

Cantor Tiago Brito comandando o samba no Ensaio de Rua Divulgação

A bateria de mestre Juninho deu um show e o primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Matheus Machado e Jaçanã Ribeiro bailaram com elegância, assim como o segundo casal, Paulo Erick e Winnie Delmar.

O segundo ensaio de rua será, nesta quarta-feira (28/09), às 19h, na entrada de Belford Roxo, no bairro Guaraciaba (próximo ao Carrefour).



As baianas da Inocentes de Belford Roxo no Ensaio de Rua Divulgação

O enredo da Inocentes de Belford Roxo para o Carnaval de 2023 tem como título, "Mulheres de Barro", do carnavalesco Lucas Milato.