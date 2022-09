O SE Belford Roxo conseguiu importante vitória no Estádio Nélio Gomes - Edson VHL / SEBR

Publicado 25/09/2022 20:52 | Atualizado 25/09/2022 21:00

O autor do gol, atacante Jean Cláudio (d), com o meia Marcos Felipe, festejando ao final da partida Edson VHL / SEBR

Jogadores comemoram o gol marcado por Jean Cláudio contra o Mageense Reprodução

Belford Roxo – A Sociedade Esportiva Belford Roxo mostrou sua força em casa e derrotou o Mageense, por 1 a 0, neste domingo (25/09), no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, pela quarta rodada da Série B2 do Campeonato Carioca. O atacante Jean Cláudio marcou o gol da vitória que levou os Sinistros de Bel para a terceira posição, dentro do G-4 na competição da Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj), com sete pontos."Graças a Deus, consegui fazer o gol da vitória, sendo o meu segundo nessa fase. Nossa equipe vai continuar lutando para que o SE Belford Roxo faça muitos gols e levante a taça", disse Jean Cláudio.O primeiro tempo da partida foi equilibrado com os dois times realizando finalizações, que não se converteram em gol. Mas, aos 22 minutos do segundo tempo, Victor Hugo cruzou a bola de fora da área, e com muita habilidade, Jean Cláudio aproveitou a oportunidade, e de canhota fez o único gol da partidaO próximo jogo da Sociedade Esportiva Belford Roxo, pela Taça Waldir Amaral (1º turno) nesta quinta-feira (29/09), às 15h, novamente no Estádio Nélio Gomes, contra o Barra da Tijuca.