Os jogadores recebendo as instruções do técnico Luciano MoraesDivulgação

Publicado 24/09/2022 19:15

A Sociedade Esportiva Belford Roxo vai em busca de mais três pontos na Taça Waldir Amaral, neste domingo (25), às 15h, em casa, no Estádio Nélio Gomes, no bairro Hinterlândia, ao encarar o Mageense em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Carioca da Série B2.



“Mesmo eufóricos com a vitória na última rodada, não podemos perder o foco até alcançarmos o nosso objetivo maior que é ser campeão. Estamos mantendo nosso planejamento de treinos que é fundamental para o bom desenvolvimento do time” disse o técnico Luciano Moraes.

Os jogadores aprimoraram a parte física visando o jogo contra o Mageense Divulgação



A diretoria do Bel e seus patrocinadores estão disponibilizando 200 ingressos de cortesia para os torcedores, que poderão retirá-los na secretaria do estádio Nélio Gomes até antes do início do jogo.





