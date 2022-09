Alexandre Valle, Wagner Victer e Denis Macedo ouvem explicações de um técnico - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 23/09/2022 17:51 | Atualizado 23/09/2022 17:55

Belford Roxo - O secretário de Educação de Belford Roxo, Denis Macedo, e o secretário municipal de Cultura, Bruno Nunes, participaram da solenidade de entrega das obras da Escola de Novas Tecnologias e Oportunidades (E-Tec) nesta sexta-feira (23/09). A unidade contemplada foi o Ciep 178 João Saldanha, que funciona no bairro Sargento Roncalli, beneficiando 600 alunos, sendo a 5ª na Baixada Fluminense e a 13ª em todo o Estado do Rio de Janeiro. O projeto é da Secretaria Estadual de Educação para melhorar a qualidade e inovar o ensino público. Ao todo, serão 50 Cieps que receberão as mudanças na estrutura física e pedagógica beneficiando 24 mil estudantes.

Ao lado do secretário estadual de Educação, Alexandre Valle, Denis e Bruno visitaram as salas que agora contam com equipamentos tecnológicos, incentivando ainda mais na hora de aprender. Todas as E-Tecs são totalmente modernizadas com equipamentos tecnológicos e sustentáveis recebendo painéis solares, equipadas com sistema de reuso de água, coleta seletiva de lixo, horta comunitária e compostura que irão reforçar a alimentação dos estudantes e suas famílias. Além disso, cada unidade possui também internet de alta qualidade, lousas digitais e áreas destinadas às atividades de produção audiovisual.



Qualidade de ensino O secretário Alexandre Valle destacou que está sendo utilizada a mais alta tecnologia educativa que existe no Estado e que poucas escolas privadas têm esse equipamento. “Essa oportunidade chega a todos, desde o aluno da zona sul, até a Baixada, capital e interior. Temos um único objetivo que é melhorar cada vez mais a qualidade de ensino. Portanto, cuidem desses equipamentos que agora pertencem a vocês, façam bom uso e que eles ajudem no ensino e que através da escola pública possa ser o caminho para a faculdade pública e um futuro melhor”, finalizou.



Também participaram do evento a subsecretária de Planejamento de Ações e Estratégicas, Vivianne Dorado, a subsecretária de Gestão de Ensino, Ana Valéria, o ex-secretário estadual de Educação e diretor geral da Alerj, Wagner Victer, a secretária especial de Assuntos Pedagógicos de Belford Roxo, Rosângela Garcia, a diretora do Ciep Denise Galvão e seu adjunto Otacílio Luís.

Seguindo a mesma linha de pensamento, o secretário Denis Macedo também frisou o cuidado com o novo material recebido. "Cabe a vocês alunos saber a melhor maneira de utilizar e cuidar, e assim, fazer com que a qualidade do ensino e aprendizado avance", resumiu Denis, ao lado do secretário Bruno Nunes, que contou sua trajetória no ensino público.