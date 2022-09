O novo técnico Luciano Moraes comandando treino com os jogadores - Edson VHL / SEBR

Publicado 21/09/2022 19:07 | Atualizado 21/09/2022 19:53

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo entra em campo, nesta quinta-feira (22/09), às 15h, no Estádio Leônidas da Silva, na Zona Leopoldina, contra o Bonsucesso, comandado pelo novo técnico recém-contratado, Luciano Moraes dos Santos, de 56 anos, que substitui Diego Brandão, demitido no início da semana, após a derrota de 5 a 3 para o Goytacaz, na última rodada. A partida será válida pela terceira rodada da Taça Waldir Amaral (1ª fase).

Presidente Reginaldo Gomes (E) e o técnico Luciano Moraes Edson VHL / SEBR

Durante o último treino, antes do jogo, que contou com a presença do presidente Reginaldo Gomes, o novo técnico Luciano Moraes falou sobre o que espera da equipe na competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).“É um novo desafio comandar uma equipe cheia de talentos, que vem de duas temporadas de grandes resultados. Mas tenho certeza que com a metodologia de treinos que estou implantando manteremos a tradição do clube de ser vencedor e assim, conquistar mais um acesso para alegria da torcida”, disse Luciano Moraes.