O psicólogo Neemias Barbosa (à direita) destacou a importância da valorização da vidaRafael Barreto / PMBR

Publicado 20/09/2022 18:27 | Atualizado 20/09/2022 18:28

Belford Roxo - Dando continuidade às palestras sobre a Campanha Setembro Amarelo, a Secretaria de Saúde de Belford Roxo, através da Secretaria Executiva de Saúde Mental, está visitando as escolas e unidades de saúde para abordar a prevenção da depressão e suicídio. Nesta terça-feira (20/09), foi dia dos guardas mirins receberem a equipe para adquirir informações e tirar dúvidas no Polo Cederj, em São Bernardo. Este ano, a campanha vem com o lema “A vida é a melhor escolha!”

Para conversar com os jovens, o psicólogo do Capsi, Neemias Barbosa, ao lado de Márcio Nascimento, que faz parte da coordenação da Saúde Mental, centrou a palestra na valorização da vida em diversos momentos da palestra. “Esse tipo de evento é importante, pois somos seres de significação e precisamos dar sentido às coisas e produzir. Vivemos em uma sociedade que obriga a pessoa a ser feliz a qualquer custo. Por isso é necessário esclarecer as dúvidas dos jovens, tudo, sociedade e vida. Precisamos da valorização e trocar sempre essa ideia com o outro para nos fortalecer como humanos”, enfatizou Neemias.