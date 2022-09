Felipe Augusto é o novo reforço da SE Belford Roxo - Divulgação

Felipe Augusto é o novo reforço da SE Belford RoxoDivulgação

Publicado 20/09/2022 14:56 | Atualizado 20/09/2022 15:00

Belford Roxo - O centroavante carioca, Felipe Augusto, de 26 anos, pai do Heitor (3 anos) e Nathan (2 anos), é a mais nova contratação da Sociedade Esportiva Belford Roxo, para reforçar a linha de ataque, na disputa do Campeonato Carioca da Série B2. O anúncio oficial foi feito pela direção do clube, nesta segunda-feira (19/09).

"Graças a Deus, a recepção de toda equipe foi muito bacana, desde o presidente Reginaldo Gomes até os torcedores que acompanham os treinos, logo já estou me sentindo em casa. Vou me dedicar ao máximo para trazer vitórias com a camisa tricolor do SE Belford Roxo. E todos nós juntos seguirmos em busca do nosso objetivo que é ser campeão", disse o centroavante.



Felipe Augusto com os filhos Heitor (3 anos) e Nathan (2 anos) Divulgação

O jogador teve passagens pelo Boa Vista-RJ, Macaé-RJ, Audax-RJ, Ansan (2ª divisão Coréia do Sul), Duque de Caxias-RJ e Treze-PB. o atacante sempre deixou sua marca como artilheiro nas competições que participou em sua trajetória.

Felipe Augusto tem passagens por vários clubes do Rio de Janeiro, Paraíba e Coréia do Sul Divulgação A estreia de Felipe Augusto está prevista para um dos próximos jogos da Taça Waldir Amaral (1ª fase) da competição da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj).