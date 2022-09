A SE Belford Roxo agradeceu ao técnico Diego Brandão e o auxiliar Marson Almeida, pelos serviços prestados ao longo de 1 ano e 5 meses no clube - Divulgação

Publicado 19/09/2022 23:33 | Atualizado 20/09/2022 00:32

Belford Roxo – A direção da Sociedade Esportiva Belford Roxo informou na noite desta segunda-feira (19/09), em nota oficial, que o técnico Diego Brandão e seu auxiliar técnico Marson Almeida, foram demitidos nesta manhã. Um dia após os belforroxenses perderem de 5 a 3 para o Goytacaz, em casa, pela segunda rodada da Série B2 do Campeonato Carioca.



O clube agradeceu aos dois profissionais pelos serviços prestados ao longo de 1 ano e 5 meses. Diego Brandão deixa o clube com ótimo retrospecto. Conquistou esse ano o título da Série C do Cariocão, garantindo o acesso para a B2. No ano passado ficou na terceira colocação.

Ao todo, foram 31 jogos, com 24 Vitórias, três empates e quatro derrotas, com aproveitamento de 80%. Foi eleito esse ano, o melhor treinador da Série C do Cariocão.

Em sua rede social no Instagram, o técnico Diego Brandão fez questão de agradecer pela passagem no comando da SE Belford Roxo.

A SE Belford Roxo deve anunciar em breve o nome do novo treinador. O clube volta a campo, nesta quinta (22/09), às 15h, contra o Bonsucesso, no Estádio Leônidas da Silva, na Zona Leopoldina do Rio de Janeiro.